Il candidato sindaco di Roma del Centrodestra a un evento con Salvini: "Un gioiello lasciato al degrado"

“Al di là dei vincoli il Flaminio è un gioiello che abbiamo al centro della città lasciato al degrado. Io ho detto come ipotesi di ristrutturazione integrale, ma non mi riferivo al Flaminio ma in termini generali. Il Flaminio è uno stadio meraviglioso, se può essere recuperato saremo felici ma solo se si coniugano due interessi, quello pubblico e quello privato”. Il candidato del Centrodestra per Roma, Enrico Michetti, lo ha dichiarato a margine di una iniziativa elettorale all’Hotel Ergife.

