Il leader del Carroccio: "Boccata d’ossigeno per 18 milioni di italiani"

Per ora approvato “il rinvio delle cartelle esattoriali che rischiavano di partire tra dieci giorni e che almeno per l’estate lasceranno in pace 18 milioni di famiglie italiane. Poi in autunno se ne parla con la proposta della Lega di rottamazione e rateizzazione”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, all’uscita dell’Ergife, dove si è tenuta una riunione con Enrico Michetti e Simonetta Matone, candidati del Centrodestra a sindaco e vicesindaco di Roma.

L’annuncio del leader della Lega

Salvini ha dato l’annuncio della rottamazione anche sui suoi profili social.

“Passa la proposta della Lega: estate senza cartelle esattoriali, ora lavoriamo su saldo e stralcio e rottamazione. È una boccata d’ossigeno per 18 milioni di italiani, che in un momento di reale difficoltà come questo rischiavano di ricevere 163 milioni di cartelle”, ha scritto il leader della Lega sul suo profilo Facebook.

Domani riunione del Cts su riapertura delle discoteche

“Domani mattina c’è una riunione del Cts che spero arrivi a permettere la riapertura anche ai 3mila locali di ballo, di divertimento, di musica da discoteca. Perché è meglio un divertimento sano, controllato e pulito del caos che rischiamo di vivere quest’estate”, ha poi aggiunto Salvini.

