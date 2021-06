Il segretario della Cgil: "Serve mandare un messaggio al Paese: non si lascia indietro nessuno"

(LaPresse) “Sul blocco dei licenziamenti abbiamo ribadito la nostra posizione e cioè che è necessaria una proroga per lanciare un messaggio al paese che non si lascia dietro nessuno e per dare tempo al governo e al Parlamento di procedere ad una riforma organica degli ammortizzatori sociali. Siamo contrari al blocco selettivo perchè ci chiediamo per quale motivo le imprese non utilizzino le risorse della cassa ordinaria. Le risposte che abbiamo avuto da Italia Viva non sono andate tutte nella stessa nostra direzione”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini dopo l’incontro con Italia Viva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata