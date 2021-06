Il candidato sindaco: "Siamo aperti all'accoglienza di chiunque venga in maniera civile"

(LaPresse) “Roma è sempre stata una città inclusiva, un tempo abbiamo accolto gli immigrati provenienti dai paesi più sperduti dell’Italia, Roma rappresentava un sogno una speranza per tutti. Quindi figuriamoci se oggi non siamo aperti all’accoglienza di chiunque in maniera regolare venga qui”. Così il candidato sindaco per il centrodestra, Enrico Michetti, parlando dal banchetto FI “Meno tasse, più crescita” allestito a piazza Euclide a Roma. “Siamo pronti ad includere chiunque venga in questa città in maniera civile”, ha concluso Michetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata