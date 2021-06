Allo studio del governo procedure semplificate per permettere assunzioni veloci

(LaPresse) – Approda oggi in Consiglio dei ministri il decreto sui reclutamenti della Pubblica amministrazione per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. E’ quanto si apprende da fonti di governo.

Durante la cabina di regia che si è tenuta giovedì sera il ministro Brunetta avrebbe illustrato il provvedimento, che dovrebbe andare in pre Consiglio stamattina e poi in Cdm, sempre oggi.

Dl Pa, bozza: 7 assunzioni dirigenziali in Ragionerie territoriali

“In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l’attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”.E’ quanto si legge in una bozza ancora provvisoria del decreto per il reclutamento della Pa atteso in Cdm.

Procedure di reclutamento per il Pnrr semplificate

Il provvedimento ha due parti principali, la prima definisce le procedure di reclutamento semplificate e snelle per permettere assunzioni rapide di tecnici, ma a tempo determinato, e usufruire della collaborazione di esperti per i progetti relativi al Pnrr.

Nella seconda parte, invece, sono contenute le misure per autorizzare le amministrazioni pubbliche al reclutamento di personale per le governance, sempre legate al Pnrr, ad esempio sulla transizione digitale e gli esperti per la gestione procedure complesse.

Tre tipologie di reclutamento

Infine, sono previste tre diverse tipologie di reclutamento: la prima è attraverso concorsi per le assunzioni a tempo determinato, poi il conferimento degli incarichi ai professionisti, attraverso una piattaforma digitale creata ad hoc, poi la possibilità di avvalersi di unità altamente specializzate, come ad esempio i Phd.

