Il candidato sindaco a margine di un evento all'hotel Mediterraneo: "Uscire da immobilismo sinistra"

(LaPresse) “A Fuorigrotta ho raccolto il grido di allarme che veniva espresso in questi termini: qui il coprifuoco non ce lo impone lo Stato ma la camorra”. Così il candidato a sindaco di Napoli, Catello Maresca, a margine di un evento all’hotel Mediterraneo, il convegno organizzato dall’associazione ‘Essere Napoli‘. “Queste persone anche nei limiti di legge non possono uscire perché hanno paura di incorrere in una scorribanda camorristica – ha detto ancora – Bisogna ricominciare da qui”. Maresca ha poi evidenziato che Napoli potrebbe uscire da “35 anni di gestione di sinistra della città” che “si vedono nell’immobilismo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata