Il ministro della Difesa: Forze Armate protagoniste anche in gestione pandemia

(LaPresse) “Questo è un 2 giungo ancora condizionato dalle limitazioni imposte per via del covid ma è stato diverso da quello dello scorso anno, oggi c’è la volontà e si è percepita degli italiani di riappropriarsi della loro vita, di riprendere le loro abitudini, riacquistare gli spazi di socialità, sempre con prudenza”. Lo afferma il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica in piazza Venezia. “Credo sia mio dovere ringraziare le forze armate per il lavoro che stanno svolgendo durante questa emergenza, hanno risposto ai bisogni degli italiani perché è il modo in cui onorano la difesa che portano. Credo che il lavoro fatto in questo anno rappresenti motivo d’orgoglio degli italiani che credo siano grati a tutti i nostri militari”, ha concluso Guerini.

