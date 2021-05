Il capodelegazione di Fdi al Parlamento europeo da Milano

“Come sapete Giorgia Meloni da settimane aveva richiesto la convocazione del vertice di centrodestra, siamo molto fiduciosi, i nomi non mancano e arriveremo a scegliere una candidatura di assoluta qualità per la nostra città”. Così il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, a proposito delle prossime amministrative a Milano e Roma. Oggi una delegazione milanese di Fdi ha partecipato a una conferenza stampa per chiedere alla città di Milano di assegnare la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto a cent’anni dalla deposizione all’Altare della Patria a Roma. “Riteniamo che Sala sia molto quotato nelle redazioni dei grandi giornali ma che tra i cittadini ci sia grande insoddisfazione per come Sala ha governato questa città” ha aggiunto Fidanza.

