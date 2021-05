La senatrice a vita: "Avere una Commissione contro l'odio è un compimento molto importante per me"

“Io ho conosciuto l’odio che ero piccolissima. Questo fatto di essere riuscita” a dare vita alla Commissione, “sia pure con tutte le difficoltà che vedo, è un compimento molto importante per me. C’è una commissione contro l’odio“. Così Liliana Segre, senatrice a vita, a margine della prima seduta della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.

