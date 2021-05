Così primo cittadino intervenuto nel dibattito per la scelta del suo successore

(LaPresse) Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, interviene nel dibattito per la scelta del suo successore. “Per amministrare città come Napoli, con un pesante debito, ci vogliono coraggio e passione. Mi chiedo dov’erano i parlamentari che oggi chiedono un Patto speciale per Napoli quando io mi battevo per cancellarlo in quanto ingiusto “, le parole di de Magistris che ha aggiunto: “Fico e Manfredi nomi autorevoli che PD e M5s stanno bruciando. Non capisco la strategia”.

