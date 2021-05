Il ministro della Salute, a un evento Coldiretti, commenta le ultime misure decise dal governo

(LaPresse) Roberto Speranza è soddisfatto delle parziali riaperture decise nell’ultimo Consiglio dei ministri. “E’ un percorso graduale, che deve mantenere ancora la massima prudenza, però stiamo disegnando un orizzonte che ci porterà fuori dai mesi più difficili”, ha dichiarato il ministro della Salute, in collegamento con gli agricoltori di Coldiretti. “Oggi abbiamo strumenti che non avevamo, a partire dai vaccini, quasi un terzo dei nostri concittadini ha avuto la prima dose e dobbiamo accelerare il più possibile”, ha aggiunto l’esponente del governo. “Sono molto soddisfatto che l’evidenza scientifica ci metta ora nelle condizioni di disegnare un percorso di riapertura, fatto sempre con prudenza, un passo alla volta”, ha proseguito Speranza. “Nella stagione che si aprirà dovremo poi continuare a investire in tutto quello che è salute, investire sulla nostra agricoltura di qualità, investire, come io sto provando a fare il più possibile, sul nostro servizio sanitario nazionale”, ha aggiunto ancora il ministro della Salute. “Abbiamo capito – ha sottolineato Speranza – quanto conti avere un servizio sanitario nazionale universale”.

