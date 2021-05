Il primo cittadino presenta "Milano in Salute": "Per una medicina territoriale, in dialogo con la Regione"

(LaPresse) Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha presentato oggi la lista Milano in Salute, un collettivo di lavoratori del mondo della medicina e malati cronici, con il compito di contribuire alla revisione del sistema sanitario in dialogo con Regione Lombardia. Il sindaco ha poi commentato l’appoggio dei Cinque Stelle: “Con M5S si arriverà a decisione condivisa, ma per ora siamo d’accordo sia meglio andare separati“.

