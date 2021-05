Così il senatore del Movimento Cinque Stelle

(LaPresse) Per l’ex ministro Danilo Toninelli, il presidente del Consiglio Draghi è un grillino. “E’ diventato grillino, è un bell’esempio e dobbiamo ringraziare” perché “ricopre il suo incarico a costo zero. Non era scontato”.

