Elisabetta Belloni, diplomatica di lungo corso e già Segretaria Generale della Farnesina, sostituisce Vecchione al Dipartimento Informazioni per la sicurezza

Con la nomina di Elisabetta Belloni a direttore generale, arriva la svolta al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Mentre all’Aisi il Cdm ha scelto di confermare Mario Parente. Al Dis, dunque, finisce l’era del prefetto Gennaro Vecchione, sostituito dall’ambasciatrice che negli ultimi anni ha ricoperto il delicato ruolo di segretario generale della Farnesina, lavorando a stretto contatto con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su tutti i dossier più importanti.

Belloni, romana classe 1958, è laureata in Scienze politiche ed è in Farnesina dal 1985, prestando servizio presso la Direzione generale degli affari politici, poi nel 1986 presso l’Unido a Vienna. Il suo curriculum è ricco: dal 1989 in poi ricopre ruoli di primaria importanza. Ora il premier, Mario Draghi, l’ha scelta per guidare il Dis, un nuovo incarico che premia il lavoro fatto in questi anni, grazie al quale è riuscita a guadagnare la stima bipartisan.

Al posto di Belloni, alla Farnesina, arriva come nuovo segretario generale Ettore Francesco Sequi. Capo di gabinetto di Di Maio, è un diplomatico di lungo corso. Sardo di Ghilarza, comune della provincia di Oristano, 65 anni, è in al ministero degli Esteri dal 1985. Dal 2014 è stato capo di gabinetto dei ministri di Federica Mogherini e Paolo Gentiloni, poi sostituito proprio da Belloni mentre dal luglio 2015 è stato a Pechino con il ruolo di ambasciatore italiano. Tornato in Farnesina nel 2019, Sequi è rimasto con Di Maio. Ora il passaggio al nuovo incarico.

Positivi i primi commenti. “Con la nomina dall’ambasciatrice Elisabetta Belloni a capo del Dis, arriva un importante riconoscimento per il corpo diplomatico”, dichiara Di Maio, ringraziando “per il lavoro svolto in questi anni” il prefetto Vecchione. Buon lavoro a Elisabetta Belloni, “donna di valore nominata ai vertici del Dis, e buona prosecuzione al generale Mario Parente”, twitta il leader della Lega, Matteo Salvini. “Faccio i migliori auguri di buon lavoro all’ambasciatore Elisabetta Belloni”, afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, che ringrazia il generale Vecchione per aver svolto “il ruolo con disciplina e onore”.

Anche il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, rivolge “sentiti e sinceri complimenti” al nuovo dg del Dis: “La vasta esperienza professionale ed il profilo umano sono doti che consentiranno un contributo saldo e costante alla sicurezza nazionale”. Così come a Parente ribadisce “la mia stima, certo che possa dare continuità all’ottimo lavoro che sta svolgendo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata