Il promotore dell'omonimo ddl a Milano per l'inaugurazione di una panchina arcobaleno

Alessandro Zan, promotore dell’omonimo ddl contro l’omotransfobia, a Milano per l’inaugurazione di una panchina arcobaleno in piazza Morbegno. “Dai leghisti frasi inaccettabili, non penso che la maggior dei leghisti sia omofoba ma non sostenendo una legge che contrasta le discriminazioni e le violenze si rischia di essere complici”, spiega deputato Pd che aggiunge: “Mi auguro e sono fiducioso che anche in questo passaggio al Senato il Carroccio e Fratelli d’Italia diano il proprio contributo per approvare in fretta questa legge”.

