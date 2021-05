Il leader della Lega sulle ritorsioni di Mosca verso i funzionari europei: "I problemi si risolvono intorno a un tavolo"

“Io sono per la libertà di movimento, nel rispetto delle regole, la libertà di stampa, la libertà di parola, la libertà di opinione e quindi sono contro qualsiasi divieto, qualsiasi sanzione, qualsiasi espulsione. Continuo a ritenere che, a furia di muro contro muro, di litigi, di beghe e di sanzioni, i problemi non si risolvono”. È quanto ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, a margine del suo intervento alla manifestazione del 1° Maggio organizzata dal sindacato UGL in Piazza Duomo a Milano, in relazione alle sanzioni imposte dalla Russia nei confronti del presidente dell’Europarlamento David Sassoli e di altri sette funzionari europei. “I problemi si risolvono intorno a un tavolo. Però nessuno ha il diritto di impedire a qualcun altro di entrare in un Paese, se evidentemente ha i documenti a posto”, ha aggiunto Salvini. “Quindi si sente di solidarizzare con Sassoli?”, ha domandato un cronista. “Io solidarizzo con tutti, solidarizzo con tutti quelli che vogliono fare il loro lavoro”.

