Il leader della Lega in piazza Duomo a Milano alla manifestazione dell'Ugl

Matteo Salvini, in piazza Duomo a Milano il Primo maggio, torna sulla necessità di eliminare al più presto il coprifuoco per “far tornare a lavorare anche i 150mila ristoratori e baristi che non hanno tavolini all’aperto”. “Sarà un successo per loro, non di Salvini”, commenta il leader della Lega a margine del suo intervento alla manifestazione dell’Ugl. “Se diamo retta a Letta e Speranza – prosegue il numero uno del Carroccio – noi stiamo chiusi in casa fino a Ferragosto, ma il Paese non può morire di fame e di disoccupazione”. Salvini ha fatto sapere inoltre di aver chiamato il generale Figliuolo “ringraziandolo per quello che sta facendo”: “Alla faccia dei gufi, di Arcuri, dei menagramo, siamo sulla strada giusta”.

