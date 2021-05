Il leader della Lega: "Il nostro obiettivo: lavoro in sicurezza e cancellare il coprifuoco"

“Si chiedono sacrifici agli italiani e non si sta attenti a chi arriva dall’estero, in aereo e in barca. Quindi mi auguro che il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute provvedano immediatamente a bloccare gli arrivi dai Paesi a rischio. In queste ore stanno sbarcando 400 persone in Sicilia. Quindi attenzione a chi arriva in aereo, attenzione a chi arriva in macchina e attenzione a chi arriva via mare, perché fortunatamente i dati sono in costante miglioramento, nonostante qualche gufo e qualche uccello del malaugurio”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del suo intervento alla manifestazione del 1° Maggio organizzata dal sindacato UGL in Piazza Duomo a Milano. “Da giorni e giorni aumentano i guariti, i dimessi, i vaccinati, diminuiscono i contagiati e i ricoverati. Oggi è la Festa del Lavoro, sono orgoglioso di essere in piazza insieme a lavoratrici e lavoratori. L’obiettivo, però, è che tutti i lavoratori possano tornare a lavorare entro la metà di maggio. Il nostro obiettivo, entro la metà di maggio, rioffrire l’opportunità di lavoro in sicurezza a tutti e cancellare il coprifuoco. Ovviamente controllare chi arriva dall’estero è il minimo del rispetto e del buonsenso nei confronti degli italiani che si stanno sacrificando”, ha aggiunto Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata