L'ok al Piano nazionale di ripresa e resilienza dopo l'approvazione al dl Proroghe

E’ terminata a palazzo Chigi dopo circa 50 minuti dalla ripresa la riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera definitivo al Pnrr e al decreto per l’istituzione di un fondo complementare da 30 miliardi. La riunione iniziata stamattina alle 12.30 era stata sospesa fino al pomeriggio per consentire il passaggio dei testi in conferenza unificata con Regioni ed enti locali.

Stamattna il via libera dal consiglio dei ministri invece al decreto sulla proroga di alcuni termini legislativi, tra cui la validità dei documenti di identità e del foglio rosa per la patente di guida. Salta invece l’obbligo di smart working per un lavoratore su due della pubblica amministrazione. Il lavoro agile dovrà essere normato entro il 30 settembre.

