La leader di Fratelli d'Italia alla Camera durante le intenzioni di voto

(LaPresse) “Per carità forse siamo meno intelligenti dei nostri colleghi, non siamo abbastanza veloci a leggere”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante il suo intervento alla Camera a proposito del Recovery Plan, che secondo Meloni non era possibile leggere in poco tempo prima dell’approvazione. “O forse siamo gli unici che non sono costretti a dire che va sempre tutto bene, perché non va tutto bene affatto” conclude Meloni. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

