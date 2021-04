Il leader dei Verdi: "Il Piano disattende obiettivi fondamentali per costruire un'Italia diversa"

(LaPresse) “C’è un problema serio di democrazia in questo piano, già il fatto che non conosciamo gli allegati è un problema: penso ci sia stata una espropriazione del Parlamento”. Così Angelo Bonelli, leader dei Verdi sul Pnrr. Sulla svolta ambientale: “Il Piano disattende obiettivi fondamentali per costruire un’Italia diversa”.

