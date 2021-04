Così l'ex ministro e deputato del Pd

(LaPresse) Per l’ex ministro Francesco Boccia Salvini sta diventando “imbarazzante per se stesso e per i suoi elettori: i tre ministri della Lega che si sono astenuti nell’ultimo Consiglio dei Ministri penso abbiano provato un naturale imbarazzo”. “Noi dobbiamo lavoare per il paese, tutti vicini a Draghi, perché il Paese sul futuro è unito e non serve chi alimenta scontri”, ha concluso.

