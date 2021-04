Il governatore campano ha parlato a margine di un evento a Napoli

(LaPresse) “Per 10 anni abbiamo avuto in vigore una norma di legge sull’abuso d’ufficio semplicemente demenziale, che ha bloccato i cantieri. Se non operiamo una seria sburocratizzazione temo che questi miliardi rimarranno in larga misura sulla carta”. A dirlo è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parlando a margine di un evento all’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon per l’intitolazione del Pronto Soccorso a Sergio De Simone, un bimbo napoletano che fu deportato ad Auschwitz nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

