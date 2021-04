Il capogruppo leghista: "Le politiche di Minniti prima e Salvini poi avevano avuto affetto"

“Sulle persone in mare siamo tutti d’accordo, bisogna infatti evitare che partano e noi siamo tutti convinti che la politica che ha fatto Salvini sia servita così come quella che ha fatto il Pd con l’allora ministro Minniti”, così il capogruppo della Lega alla camera, Riccardo Molinari: “Serve disincentivare le partenze per evitare i morti in mare”.

