Emanuele Fiano

Il deputato dem alla manifestazione milanese per l'anniversario della Liberazione

(LaPresse) “Per la pandemia in tutti i Paesi si sono dovute affrontare situazioni di restrizione della libertà. Non ha a che fare con le dittature, nelle quali la limitazione delle libertà era limitazione dei diritti dell’uomo. Quello non ha nulla a che fare con la situazione di adesso”. Così Emanuele Fiano, deputato del Pd, durante la manifestazione per il 25 aprile a Mialno in occasione del 76esimo anniversario della Liberazione. Poi aggiunge: “Mi pare non sia affatto sopita l’idea di festeggiare la Liberazione e difendere la libertà” ha aggiunto.

