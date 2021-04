Il leader della Lega contro il Pd: "Anche sindaci e governatori dem chiedono riaperture"

(LaPresse) Matteo Salvini ribadisce le critiche all’ultimo decreto sulle riaperture e va all’attacco del Pd. “Coprifuoco e divieti non hanno alcun senso scientifico, conto che si torni al buon senso entro una quindicina di giorni”, ha dichiarato il leader della Lega ribadendo sostegno e lealtà al governo di Mario Draghi. “Ho fiducia in Draghi, meno in altri ministri che sono per le chiusure a oltranza per scelta ideologica”, aggiunge il numero uno del Carroccio. “Regioni e comuni di tutti i colori – aggiunge Salvini – chiedono la stessa cosa, anche quelli del Pd: coraggio, vaccini e riaperture”. “Se c’è qualcuno che sta tradendo i comuni italiani è un partito che per ipocrisia sui territori dice di riaprire e in Consiglio dei ministro continua a imporre la paura e la chiusura”, conlcude l’ex ministro dell’Interno.

