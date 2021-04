La Guardasigilli, alla cerimonia nel carcere della città simbolo della pandemia, incontra anche il sindaco Gori

(LaPresse) Marta Cartabia a Bergamo per la sua prima visita ufficiale in Lombardia da quando è ministro della Giustizia. La Guardasigilli ha partecipato alla cerimonia di intitolazione del carcere della città a don Fausto Resmini, il cappellano morto di Covid il 23 marzo di un anno fa. “Intitolare il carcere di Bergamo a don Fausto Resmini significa fare propria la sua identità, farne tesoro, custodirla e mantenerla viva”, ha dichiarato la titolare della Giustizia in un passaggio del suo discorso, durante il quale ha anche voluto rassicurare sulle vaccinazioni nelle prigioni italiane. “Occorre procedere con le vaccinazioni e a questo scopo il capo del dipartimento penitenziario, Bernardo Petralia, e io stessa siamo in continuo contatto con le autorità competenti perché il piano vaccinale non subisca interruzioni fino al suo completamento”, ha precisato. Nel video vediamo Cartabia scoprire la targa dedicata al sacerdote e chiacchierare con il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, a margine della cerimonia.

