Il sottosegretario: "Ci saranno 800 miliardi per finanziare Next Gereneration in tutto il continente"

(LaPresse) “Ieri la Commissione europea ha presentato il piano finanziario. Saranno 800 miliardi per finanziare i Next Gereneration in tutta Europa. In gran parte saranno con i Green Bond che è un risultato dei negoziati che abbiamo fatto. L’Italia e la Grecia, insieme ad altri Paesi, presenteranno il piano a fine mese con dentro la prospettiva degli anticipi, ma soprattutto i prossimi sei anni, tra Recovery e bilancio europeo, avremo le risorse per investire insieme”. Lo ha dichiarato il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento europeo, Vincenzo Amendola davanti a Palazzo Chigi dopo un incontro con l’omologo greco, Miltiadis Vrarvitsiotis. “Sono contento che l’Italia, la Grecia e i Paesi che vengono di solito osservati di più sono quelli che stanno facendo un lavoro forte per sostenere l’economia nazionale ed europea. I fondi del Recovery vanno gestiti con procedure semplificate in cui l’esecuzione dei progetti siano certi. L’Italia deve fare uno sforzo di semplificazione, noi non abbiamo record storici nell’assorbimento dei fondi europei e dobbiamo fare bene”, ha aggiunto Amendola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata