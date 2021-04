Incontro del M5s con il premier Draghi: "Chiesto proroga del superbonus a tutto il 2023"

“Abbiamo concentrato il nostro intervento sulle misure che più ci stanno a cuore. Abbiamo parlato di superbonus chiedendo he questa misura sia prorogata a tutto li 2023 come tutto il Parlamento ha richiesto e dato come indirizzo politico. Sulla necessità che nel piano di ripresa ci siano interventi volti a ripristinare oltre a sostenere il superbonus anche le pari opportunità. Abbiamo suggerito, sollecitato che la transizione ecologica sia un atto coraggioso e che i ministri competenti facciano scelte coraggiose e che non sia solo una spinta ma un progetto a lunga scadenza”. Lo ha dichiarato il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Vito Crimi, dopo l’incontro con il premier Mario Draghi. “Abbiamo affrontato anche i temi di rapporti politici, siamo ottimisti, entusiasti. Una delle questioni affrontate è anche il tema della ripartenza. È fondamentale che le nostre aziende abbiano una prospettiva, in funzione di come andrà il piano vaccinale. Tra poco ci sarà una cabina di regia che affronterà un progetto di ripartenza che dovrò tenere conto di una situazione cambiata. Sicuramente sarà una ripartenza che terrà conto della situazione in cui ci troviamo, quindi con tanta gente vaccinata e con attività che possono ripartire”, ha aggiunto Crimi.

