Il ministro agli Affari europei da Napoli: "Non c'è altra maggioranza possibile"

“In tutto il Parlamento ci sono posizioni differenti, al Partito Democratico interessa avere una coalizione unita e che lavora anche perché come diciamo da tempo non c’è un’altra possibile maggioranza ci sono solo le elezioni”. Così il ministro agli Affari europei Enzo Amendola, a margine di una visita al carcere di Poggioreale. “È meglio mettersi a lavorare uniti per recuperare il tempo perso”, ha concluso Amendola.

