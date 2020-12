Le parole del presidente di Italia Viva Ettore Rosato

(LaPresse) Il presidente di Italia Viva Ettore Rosato ha parlato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, del futuro del governo. Crede che per Conte voi siate un intralcio? “Evidentemente si, infatti è questo il chiarimento che dobbiamo fare”, ha detto Rosato. “Vediamo come si svilupperà la discussione, noi speriamo si possa andare avanti, il nostro auspicio è fare bene le cose, e per farle bene la prima questione è che queste dieci finanziarie che abbiamo da spendere vengano utilizzate con criterio e con giudizio”, ha aggiunto confermando però che Italia Viva “non è disponibile ad una mediazione a ribasso sulla cabina di regia, per noi quella è già archiviata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata