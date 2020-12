La leader di Fratelli d’Italia all'iniziativa 'Compra italiano, compra locale': "Arcuri non ha i superpoteri"

”Il governo italiano rivede la decisione scellerata con la quale voleva impedire a Natale il passaggio da un comune all’altro, decisione che avrebbe abbandonato alla solitudine milioni di italiani e impedito alle famiglie di vivere il Natale insieme. Il Centrodestra ha presentato una mozione e la mozione è stata calendarizzata, nel mentre Conte dice di essere aperto alla revisione di questa decisione e ne siamo contenti, come siamo contenti dell’iniziativa del Centrodestra che porta a questa decisione del governo”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in visita al gazebo allestito a Roma, Viale Europa, in occasione dell’iniziativa dal titolo ‘Compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale’, che prende il via questo fine settimana e che andrà avanti in tutta Italia fino a Natale. ”Mentre il 40% delle nostre aziende rischia di non sopravvivere e combattiamo contro il covid, questi qui stanno discutendo della moltiplicazione e della sostituzione delle poltrone, che è l’unica cosa che sanno fare. E’ la forma più evidente di immobilismo del Parlamento italiano e la ragione per cui l’unica soluzione decente sarebbero le elezioni anticipate”, ha aggiunto Meloni. ”Arcuri non ha i superpoteri. Questo è un governo dove canta un sacco di gente, che non prende decisioni chiare, che moltiplica le poltrone e produce un caos drammatico. Se si fossero ascoltate le nostre proposte, come quella di nominare un commissario con tutta la competenza della lotta al covid, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata