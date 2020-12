Milano, 17 giu. (LaPresse) – "Occorre la collaborazione e la condivisione di tutti. Il nostro Paese deve credere in se stesso e, al di là delle divisioni politiche, non disperda il patrimonio di credibilità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo di venerdì.

