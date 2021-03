Roma, 29 mag. (LaPresse) – Governo e Gruppi parlamentari hanno annunziato iniziative in tal senso e il Presidente della Repubblica auspica che si approdi in tempi brevi a una nuova normativa. È quanto si legge in una nota del Quirinale, a proposito di una nuova legge che regoli i criteri del Csm.

