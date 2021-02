Roma, 26 apr. (LaPresse) – "Noi sindaci, fin dall'inizio di questa emergenza, abbiamo garantito collaborazione al Governo con senso di responsabilità e in un sincero spirito di solidarietà tra istituzioni, che riteniamo doveroso. Oggi, confermando la nostra leale collaborazione, rivendichiamo alcune misure che riteniamo indispensabili per avviare la fase due, per una ripartenza vera, che non lasci indietro nessuno. E lo facciamo con la nostra abituale concretezza". È il testo della lettera inviata ieri dai sindaci al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito al piano di riattivazione delle attività sociali ed economiche previste dalla cosiddetta fase 2 dell'emergenza coronavirus. Il documento è firmato dal presidente dell'Anci e primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, e dai sindaci di Firenze, Dario Nardella (coordinatore dei sindaci metropolitani), di Bologna, Virginio Merola, di Cagliari, Paolo Truzzu, di Catania, Salvatore Pogliese, di Genova, Marco Bucci, di Milano, Giuseppe Sala, di Napoli, Luigi de Magistris, di Palermo, Leoluca Orlando, di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, di Roma, Virginia Raggi, di Torino, Chiara Appendino, e di Venezia, Luigi Brugnaro.

