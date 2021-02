Roma, 26 apr. (LaPresse) – A quanto si apprende, durante i lavori della cabina di regia tra governo ed enti locali, i sindaci chiedono che le mascherine siano obbligatorie per tutti. Sia sui mezzi pubblici, sia per strada. In virtù di questa richiesta, i primi cittadini avrebbero anche fatto notare che i dpi devono essere accessibili a tutti.

