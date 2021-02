Roma, 25 apr. (LaPresse) – "In questa delicata fase che stiamo attraversando, assolutamente positiva è stata la sinergia creatasi con alcune delle principali realtà italiane". Lo scrive su Facebook la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. "Il mese scorso, al ministero abbiamo sottoscritto una convenzione con Abi e parti sociali per l’anticipo della cassa integrazione da parte delle banche – spiega -. Proprio nelle ultime ore è stato fatto un nuovo, importante passo avanti. Infatti, in virtù di un accordo con l’Inps, Poste Italiane anticiperà la Cig (sia quella ordinaria sia in deroga) ai clienti BancoPosta e PostePay Evolution: la richiesta potrà essere presentata online accedendo al sito di Poste".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata