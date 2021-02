Milano, 23 apr. (LaPresse) – Per le elezioni regionali "noi chiediamo la convocazione anche del lunedì. Pensiamo che" si possa votare "a metà luglio com'era previsto e come vogliamo sia previsto, perché riteniamo che la partita non è chiusa. Mi chiedo per quale motivo ci si ostina ad evitare di fare le elezioni? Noi governatori continuiamo a lavorare, c'è il passeggio parlamentare del decreto e ci appelliamo anche al Presidente Mattarella. Penso che non andare a votare non sia una grande garanzia". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa. "C'è il rischio che ci sia una proroga di un anno".

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata