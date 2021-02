Milano, 20 apr. (LaPresse) – "Abbiamo tutti insieme approvato le ultime norme che prevedono che il 4 maggio sia una data per pensare a ripartire. Mi auguro che avremo incontri con imprese e parti sociali per migliorare il documento del 14 marzo e avere più sicurezza sul posto di lavoro. L'emergenza però non è finita, anche se vediamo che c'è un miglioramento, soprattutto sulla diminuzione dei ricoveri e dei letti occupati in terapia intensiva. Ma guai a pensare che tutto sia finito. Vedere le fosse comuni negli Usa dà il senso della drammaticità". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a Circo Massimo, su Radio Capital.

