Roma, 15 apr. (LaPresse) – Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il vice presidente della Giunta regionale, Daniele Leodori hanno visitato questa mattina il magazzino Covid utilizzato dalla Protezione civile regionale per lo stoccaggio e la distribuzione di mascherine. Nel magazzino operano quotidianamente circa 30 volontari che garantiscono una copertura h24 sette giorni su sette. Ogni giorno, al mattino, dal magazzino partono circa 40 squadre per un totale di 100 volontari che distribuiscono mascherine presso i presidi sanitari della regione Lazio. Il magazzino è di proprietà dell'Associazione Divino Amore – Vigili del Fuoco in Congedo, iscritta all’elenco regionale delle Associazioni di Protezione Civile e quindi risorsa della Colonna Mobile Regionale. Presso il magazzino Covid sono ad oggi disponibili oltre 6 milioni di Ffp2 e circa 3 milioni di mascherine chirurgiche. “Ringrazio a nome di tutta la nostra comunità – ha detto il presidente Nicola Zingaretti – le centinaia di volontarie e volontari che da un mese, giorno e notte garantiscono l’approvvigionamento di mascherine, camici, occhiali protettivi e altri dispositivi nelle nostre strutture sanitarie. In 5 settimane sono stati consegnati 9 milioni e 662 mila dispositivi. Un lavoro e una passione incredibili che hanno permesso di contenere la diffusione del virus”.

