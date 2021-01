Roma, 20 mar. (LaPresse) – "Abbiamo terminato con Borrelli, Arcuri, Costa, Manfredi e altri il coordinamento politico quotidiano con i presidenti di Regioni, Anci e Upi. Riusciamo così come da proposta ad aprire la call per consentire a tutti i medici italiani che hanno volontà di aderire alla task force che da domani guiderà Borrelli E un bando per 300 medici volontari". Così Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, durante un punto stampa alla Protezione civile.

