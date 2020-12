Roma, 13 mar. (LaPresse) – "Sono in arrivo altri aiuti, non solo dalla Cina. Stiamo ricevendo molte chiamate da altri Paesi". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa per presentare il team di medici della Croce rossa cinese arrivato in Italia per aiutare l'Italia nell'emergenza coronavirus.

