Roma, 10 mar. (LaPresse) – Tra le misure al vaglio del governo ci sono "voucher baby sitter per quelle persone che devono andare a lavorare e non sanno come fare i loro bambini". Non solo: "Sospenderemo mutui, fidi, contributi e tasse" e "istituiremo la cassa integrazione per le aziende con pochi dipendenti". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in collegamento con 'La vita in diretta', su Rai1.

