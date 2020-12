Milano, 19 nov. (LaPresse) – "Non ho violato alcuna legge, è tutto in ordine. Non è opportuno? E' un giudizio che può dare chiunque, io mi sono attenuta alle regole". Così a 24 Mattino su Radio 24 l'ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, in merito alla polemica legata all'alloggio di servizio.

