Milano, 4 nov. (LaPresse) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intende incontrare le aziende coinvolte e gli esperti del settore per avere un confronto volto a rendere ancora più efficaci e sostenibili queste misure riducendo eventualmente l’impatto. Nella convinzione che si tratti di misure che rappresentano la chiara volontà del governo di avviare una svolta green ma che nello stesso tempo non vogliono avere un fine punitivo. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi in merito alla cosiddetta 'Plastic tax'.

