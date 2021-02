Milano, 26 ott. (LaPresse) – "La creatività italiana può trovare una leva importante nella transizione digitale, che amplia le possibilità di personalizzare i prodotti e di accedere a un mercato più ampio anche per le piccole aziende in differenti settori: dall’agroalimentare, alla manifattura, al turismo". Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Cna Daniele Vaccarino in occasione dell'assemblea nazionale che si è aperta ad Ancona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata