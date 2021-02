Milano, 12 ott. (LaPresse) – "Il presidente Trump e il presidente Mattarella discuteranno dei modi per far crescere ulteriormente le relazioni di lunga data tra Stati Uniti e Italia e di come affrontare le sfide comuni della sicurezza e promuovere una prosperità economica condivisa. Il presidente Trump sottolineerà inoltre l'importanza della sicurezza delle telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda il 5G, e di scambi commerciali equi e reciproci". Così la Casa Bianca in una nota annunciando che il presidente Donald Trump accoglierà il capo dello Stato Sergio Mattarella il 16 ottobre. Trump ospiterà Mattarella per un ricevimento che celebra l'eredità italo-americano.

