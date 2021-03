Milano, 8 ago. (LaPresse) – "Ho sentito che non si può riunire il Parlamento a Ferragosto. Siamo l'unico posto al posto in cui non si possono disturbare i parlamentari ad agosto: i deputati e i senatori alzano il culo e vengono in Parlamento a lavorare, come tutti gli italiani. E chi non viene è per tenersi la sedia sotto al sedere". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco della Lega a Pescara.

