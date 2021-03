Milano, 6 ago. (LaPresse) – "Venendo qui mi hanno dato l'intervista del ministro dell'Ambiente, che dovrebbe essere mio alleato, che dice 'il figlio di Salvini sulla moto d'acqua della Polizia è un reato penale che va perseguito…'. Ma voglio dire, c'è l'emergenza rifuti a Roma, c'è l'emergenza rifiuti incombente in Campania e in Sicilia e questo ministro dice no ai termovalorizzatori, ma il problema è mio figlio…". Lo dice il vicepremier, Matteo Salvini, in un passaggio del comizio alla festa della Lega di Arcore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata