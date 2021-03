Roma, 31 lug. (LaPresse) – "Sandro Gozi ha lavorato per il governo italiano e poi tradisce e va a lavorare per un altro governo di un altro Stato (francese, ndr) con cui abbiamo cose in comune ma anche interessi confliggenti. Bisogna valutare se togliergli la cittadinanza". Così il vicepremier Luigi Di Maio a margine del giorno di formazione dei navigator a Roma.

